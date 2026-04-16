2026年の国民スポーツ大会に向け、活躍が期待される選手やチームに15日、大分県スポーツ協会が強化指定の委嘱状を交付しました。 委嘱状の交付式 強化指定を受けたのは、あわせて39競技の高校生から社会人までの選手やコーチ38人と169チームです。15日は大分市で委嘱状の交付式が行われました。 このうち、高校の「最重点強化指定校」にはライフル射撃競技の由布高校など15競技