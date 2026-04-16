ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦の試合前会見に臨み、救援陣に言及した。救援陣は守護神のディアスが10日（同11日）のレンジャーズ戦で7−4の9回に登板も2ランを浴びるなど、1回4安打3失点と精彩を欠き、直球の球速も低下していた。翌11日（同12日）の同戦は6−3の9回、セーブ機会だったが登板せず、前日14日（同15日）のメッツ戦も2−1の9回はベシアが締めた。球速低下な