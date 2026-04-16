シリーズでお伝えしている熊本地震の特集です。当時、課題となったのが「災害関連死」です。 大分県内でも3人が亡くなりました。災害関連死を防ぐため、県内の自治体でも避難所の環境を改善する取り組みを進めています。 大分県内の避難所 ◆TOS河原開祐記者（2016年 由布市） 「由布市の由布院小学校です。グラウンドにはブルーシートが敷かれ、住民は毛布にくるまり、家族や友達と身を寄