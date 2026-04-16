◇ナ・リーグカブス―フィリーズ（2026年4月15日フィラデルフィア）カブスの今永昇太投手（32）が15日（日本時間16日）、敵地でのフィリーズ戦に先発。5回まで3安打1失点、毎回の9三振を奪う好投で、今季初勝利の権利を手にした。1947年4月15日に初の黒人選手としてデビューしたロビンソンの功績を称える「ジャッキー・ロビンソン・デー」。背番号「42」を付け、先発のマウンドに上がった今永は2球で先制点を失った。昨