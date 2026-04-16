「しょうゆ」の味わいが、いま大きな転換期を迎えている。かつてはキリッとした塩味で素材を引き立てる「しょっぱい調味料」の代名詞だったが、近年は「旨み」や「甘み」を重視したまろやかな傾向が強まった。この潮流を受け、業界最大手のキッコーマンも今年2月、新たなコンセプトの商品を投入した。なぜいま、日本の食卓を支えてきた伝統調味料の「味」が変わりつつあるのか。【写真】食のトレンドを反映した最新調味料とは…