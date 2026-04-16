1988年のドラマ『教師びんびん物語』に出演した野村宏伸（60）が、14日放送の『ありえへん∞世界』（毎週火曜後7：54）にVTR出演。波乱の人生を振り返った。【写真】『教師びんびん』で大ブレイク！爽やかな野村宏伸番組では、昭和の流行にまつわる内容を放送。『教師びんびん物語』で主演・田原俊彦の後輩役を演じてブレイクした野村の現在について伝えた。ピーク時は年収2億円が5年続き、1000万円以上のポルシェを4台も