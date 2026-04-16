ドジャースの大谷翔平【ロサンゼルス共同】米大リーグは15日、各地で行われ、ドジャースの大谷は先発登板するロサンゼルスでのメッツ戦で打者としては先発メンバーから外れた。投手専念での出場はエンゼルス時代の2021年5月28日以来、5年ぶり。カブスの今永はフィラデルフィアでのフィリーズ戦に今季初勝利を懸け先発した。鈴木は「3番・指名打者」で出場し、第2打席まで凡退した。ブルージェイズの岡本はブルワーズ戦に「5