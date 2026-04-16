「とんねるず」石橋貴明（64）の長女で女優の石橋穂乃香（36）が16日までに自身のインスタグラムを更新。タイ旅行での母子ショットを披露した。「初めて行ったタイが最高すぎて」と母子ショットなどを披露。「帰国したその夜に次いつ行けるかなーってネットで航空券眺めた、、、」と満喫したことを明かした。「そんな国初めて」と記した。穂乃香は石橋の最初の妻との間に長女として誕生。2009年、石橋の娘であることを伏せ