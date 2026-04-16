「ドジャース−メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合前会見で投手専念する大谷翔平投手について「登板中に一番リラックスしていられる方法を考えた結果だ」と説明。先発専念を伝えたときの表情をモノマネして報道陣を笑わせるシーンがあった。伝えた時の反応を問われると、指揮官は目を見開きびっくりした顔をしたロバーツ監督。大谷がよくやる表情だが、その様子をモノマネして見せると