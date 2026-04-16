むせた際の対応を誤ると、誤嚥性肺炎や窒息のリスクが高まります。正しい対処法を知ることで安全性を確保できます。本章では、むせたときの基本的な対応から受診すべきサインまでを整理し、いざというときに落ち着いて行動できる知識を解説します。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーション科。現在は「きだ呼吸器・リハビリ