現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグで、バイエルンがレアル・マドリーとホームで対戦。敵地での第１レグを２−１でモノにしていたなか、４−３で勝利し、２戦合計６−４で準決勝進出を決めた。この一戦で値千金のゴールをマークしたのが、ルイス・ディアスだ。２−３(２戦合計４−４)で迎えた89分、ペナルティアーク付近左でジャマル・ムシアラからのパスを受けると、右足を一閃。強烈なミ