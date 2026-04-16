16日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比135ポイント高の3万4355ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4119.24ポイントに対しては235.76ポイント高。 株探ニュース