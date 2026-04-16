着こなしにこなれ感をプラスしたいなら、メンズアイテムを賢く取り入れてみて。タフな質感のメンズアイテムも、洗練されたグレーなら、カジュアルになりすぎず大人っぽく着こなせそうです。そこで今回は、【GU（ジーユー）】から発売されている、グレーのメンズ & ユニセックスアイテムを使った、大人女性におすすめのコーデをご紹介します！ メンズジャケット × ジーンズで叶えるハン