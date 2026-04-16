ショッピングモールなどに用意されている、貸出用の車いす。筆者の知人が行くスーパーにも一台車いすが置いてあるそう。今回は、その車いすにまつわる驚きの光景の目撃談を聞きました。 スーパーの貸出用車いすでバカ騒ぎ！？