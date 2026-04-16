クリーム好きにはたまらない「新作スイーツ」が【セブン-イレブン】に登場。断面のクリームたっぷり感に心躍るスイーツは、甘いもので癒されたい時にぴったりです。今回は、スイーツサンドとロールケーキをご紹介。どちらも思いっきり頬張りたくなりそうです。 生地がほんのりピンクな「よくばりサンド カラーチョコ & ホイップ」 ほんのりピンクに染まった生地が