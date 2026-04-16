本拠地メッツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地メッツ戦に先発登板する。指名打者としてはスタメンに入らず、ドジャース移籍後は初の投手専念となる。デーブ・ロバーツ監督は、13日（同14日）の同カードで受けた死球の影響を認めた。米記者が報じている。大谷の定位置となっていた「1番」には右翼手のタッカーが入り、指名打者はラッシングが務める。米地元紙「カリフォルニア・ポスト」