●テレビ朝日が年間視聴率3冠達成テレビ朝日ホールディングス（HD）の子会社テレビ朝日は3月30日、2025年度の年間視聴率（2025年3月31日〜2026年3月29日）で3冠を達成したと発表した。【こちらも】SBIはなぜ注目されるのか利益成長と株主還元を読む視聴率の3冠とは全日帯、ゴールデン帯、プライム帯を指し、個人視聴率で2年連続、世帯視聴率で3年連続の首位になる。さらに、テレビ朝日HDがエンタメの拠点と位置づける新施