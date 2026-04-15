日産自動車は14日、長期ビジョンを発表した。モビリティの知能化を軸に、AI技術や電動化を活用した商品・技術の進化を進め、持続的成長を目指す。【こちらも】日産の記事一覧はこちら同ビジョンでは、次世代技術の進化と商品ポートフォリオの強化、グローバル市場戦略の再構築を柱とする。顧客体験を重視し、安全で直感的なモビリティの提供を目指す方針だ。■AIと電動化を中核に据える日産はAI技術を活用し、モビリティの知