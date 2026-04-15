家計が保有する2,382兆円（2025年12月末速報値）もの莫大な金融資産が、長年にわたる超低金利環境の終焉とともに、かつてない勢いで動き始めている。日本銀行が政策金利を0.5%水準まで引き上げた「金利ある世界」への回帰は、預金に沈殿していた資金を資本市場へと押し出す強力な斥力となった。【こちらも】インデックス「資産最大化」vs高配当 「現金創出」2大戦略ハイブリッド運用の黄金比政府の「資産運用立国実現プラン