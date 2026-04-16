レッズの新人サル・スチュワート内野手（２２）が、本拠のジャイアンツ戦で２回までに３ラン本塁打を２本放った。昨年９月に昇格し１８試合で５本塁打した２０２２年ドラフト１巡指名のスラッガー。開幕から「４番・一塁」の座をつかむとナ・リーグ最初の週間ＭＶＰを受賞。この日は１回１死一、二塁で右腕マーリーから９４・５マイル（約１５２キロ）の外角直球を右中間に６号３ラン。２回２死一、二塁で再び９４・６マイ