アメリカの連邦議会上院は、議会承認のないイランに対する軍事作戦からアメリカ軍を撤退させるよう求める決議案を否決しました。議会上院で否決された決議案は、トランプ政権による“イランへの軍事作戦は議会承認がなく違法だ”として、アメリカ軍をイランへの攻撃から撤退させることなどをトランプ大統領に求めるものです。イランへの軍事作戦には与党・共和党内からも批判的な声があがっていますが、15日に行われた採決では大半