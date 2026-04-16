元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）の妻で、モデルの畑野ひろ子（50）が16日までに自身のインスタグラムを更新。長女の17歳の誕生日をお祝いショットを披露した。「HAPPY BIRTHDAY」と記し、花束を持つ長女がバルーンの前に立つショットを投稿。「長女17歳おめでとう」とつづった。この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「あっという間に17歳ですね」「もう17歳？！はやーい」などの声が寄せられている。