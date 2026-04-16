けさ、埼玉県川口市の住宅で火事があり、2人が死亡しました。警察によりますと、きょう午前4時半ごろ、川口市石神で「住宅の2階から炎が見える」と近くに住む人から通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、この火事で火元の木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。火元の住宅からは、高齢とみられる男女2人が救助され病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。この家に住む90代の夫と80代の妻と連