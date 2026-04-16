お散歩中、通りかかる道にあるお宅に柴犬さんがいることに気付いたというビーグルさん。その日以来、お姿を探し続けるようになったそうで…。 あまりにも尊い、まるで小さな子供のような行動をみせる光景は記事執筆時点で142万回を超えて表示されており、4.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：散歩中の犬が『壁の向こうにワンコがいる』と気付いた結果→『まさかの探し方』】 散歩中、壁の向こう