わんこが結託してイタズラ！？そんなワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で27万2000回再生を突破し、「全力で閉じ込めにきてるwww」「わざとやってる感が出てる(笑)」「大爆笑してしまいました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：トイレに入っていたら、大型犬に閉じ込められてしまった男性→ドアの隙間を覗くと…『衝撃的な光景』】 トイレから出ようとした