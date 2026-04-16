15日(現地時間)に行われたバイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリードによるUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝2ndレグは、壮絶な打ち合いとなった。1stレグを1-2で落としたレアルは、アルダ・ギュレルが29分までに2ゴールを奪う活躍を見せ、さらに2-2の同点で迎えた42分にはカウンター攻撃からエースのキリアン・ムバッペが勝ち越しとなる3点目を決め、バイエルン相手に互角の勝負を演じた。終盤にエドゥアルド・カマヴィンガ