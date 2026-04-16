15日(現地時間)、レアル・マドリードはバイエルン・ミュンヘンとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝2ndレグに4-3で敗れ、1stレグとの2戦合計スコアでも4-6で準々決勝敗退となった。電光石火の先制弾とフリーキックでアルダ・ギュレルが2ゴールを奪い、さらにエースのキリアン・ムバッペがカウンターから3点目を決めるなど、前半のレアルはバイエルンと互角の打ち合いを演じた。しかし、終盤の86分に試合の行方を大きく左右す