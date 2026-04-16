アーセナルはCL準々決勝のスポルティングCP戦2ndレグを0-0のスコアレスで切り抜け、合計スコア1-0でなんとか準決勝へとコマを進めた。2季連続でCL4強入りを果たしたのは、クラブ史上初の快挙となった。しかし選手たちには相変わらず疲労が見え、攻撃陣は得点を奪うことができなかった。なかでもストライカーのヴィクトル・ギェケレシュには大きな批判が集まった。「ギェケレシュがマンチェスター・シティ戦で先発すべきでない理由