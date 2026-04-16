CL準々決勝でパリ・サンジェルマンに敗れ大会を敗退したことで、今季の無冠がほぼ決定したリヴァプール。凄まじい勢いでプレミアリーグを制覇した昨季から一転、今季は失望のシーズンだったと言っていいかもしれない。昨夏、多額の移籍金でMFフロリアン・ヴィルツ、FWアレクサンデル・イサクなどを獲得するも、結果につながらなかったリヴァプール。PSG戦後、アルネ・スロット監督は「選手を売って補強」することが必要であり、そ