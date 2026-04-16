京都府南丹市で行方不明となっていた男子児童が遺体で見つかった事件で、父親が死体遺棄の疑いで逮捕されました。 警察によりますと南丹市園部町に住む会社員、安達優季（あだちゆうき）容疑者(37)は、3月23日の朝から4月13日の夕方ごろまでの間、園部町の山林や他の場所に息子の結希（ゆき）さんの遺体を運び込み、遺棄した疑いがもたれています。 学校などによりますと、結希さんは3月23日に安達容疑者が車で学校のそばまで送