バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、レアル・マドリード戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグが15日に行われ、バイエルンはレアル・マドリードと対戦。2−1で先勝して迎えたホームでの一戦は、試合開始わずか35秒で失点すると、ここからは点の取り合いとなり、2−3で前半を折り返すと、89分にルイ