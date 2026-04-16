元ヤクルト監督の古田敦也氏が、１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏、オリックスでプレーしたＴ−岡田氏を招き、使用するバットへのこだわりについて語った。ホワイトアッシュやメープルといったバットの材質に話題が及ぶと、中田氏は大谷翔平が愛用するというチャンドラーのバットを手にした。古田氏から「大谷はバット長くなったって言うてたよね？日ハムの時は短