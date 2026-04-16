お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが、16日までに自身のインスタグラムを更新。ボディラインがあらわになったショットを公開した。【写真】ボディラインあらわな衣装で…見事なスタイルのりなぴっぴりなぴっぴは、ぴったりとした衣装にバッグをななめがけしている写真を添えて「あまりにもおしゃれすぎるトイレに出会っちゃった。海の中のくらしみたい」と投稿。ファンからは「スタイルよ！」「すごい！」「なんて美