クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地が、ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）ノックアウトフェーズ準々決勝セカンドレグの前日会見に出席。チームメイトとの裏話やオリヴァー・グラスナー監督への信頼を明かした。15日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。グラスナー監督のもとでクラブ史上初のFAカップ制覇を成し遂げ、今シーズンのECLに参戦しているクリスタル・パレス。リーグフェーズでは3勝1分2敗