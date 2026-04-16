俳優の上戸彩が、16日にABCテレビで放送されるトーク番組『〜人生密着トークバラエティ! 〜やすとものいたって真剣です』(毎週木曜23:17〜24:17)に出演する。『〜人生密着トークバラエティ! 〜 やすとものいたって真剣です』(C)ABCテレビ○上戸彩、大阪ロケで飾らない等身大の姿16日の放送には、めったにバラエティ番組のロケに出演することのない上戸がゲストとして登場。「ツートライブのおもてなしドライブ」のコーナーに出