フジテレビの宮澤智アナウンサー（36）が16日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬とのナチュラル2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「お久しぶりです」と題してつづり始めた。そして新しいカメラで撮影された愛犬とのナチュラル2ショットやマットと同化する愛犬の様子を投稿した。ネットでは「かわいい〜」「愛犬の表情も素敵」などの声があがった。