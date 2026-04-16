アメリカ南部オクラホマ州で、銃を乱射する目的で高校に忍び込んだ男を、校長自ら身を挺して確保する様子が防犯カメラに記録されていました。【映像】拳銃を持った男を取り押さえる校長（実際の映像）オクラホマ州にある高校の正面玄関ロビーに拳銃2丁を持った男が入ってきました。ロビーにいた人物に銃を向けた次の瞬間奥の扉が開いて人が飛び出し、男を押さえつけます。男はこの高校の卒業生でホーキンス容疑者20歳。1999