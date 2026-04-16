ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が15日（日本時間16日）、メッツ戦の試合前会見に臨み、大谷翔平投手（31）が打者としてのスタメンは外れ、先発投手としてのみ出場することに言及した。大谷が投手のみで出場するのは、エンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来1783日ぶり。指揮官は「数日前に肩甲骨、つまり右肩後ろ付近に死球を受けており、まだ多少の痛みがある」と今カード初戦となった13日