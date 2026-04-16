「ドジャース−メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が移籍後初めて投手専念で先発マウンドに上がる。２０２２年の“大谷ルール”導入後は初めての一刀流となるが、気になるのは連続試合出塁記録だ。大谷は昨年８月２４日のパドレス戦から４８試合連続出塁をマークしている。米国のルールブック、および公認野球規則９・２３「連続記録の規定」という項目では、【注】として「プレーヤーが試合に出場し