タレントの中川翔子さんは4月15日、自身のInstagramを更新。双子育児の様子を公開し、親族のサポートに感謝をつづりました。【写真】中川翔子＆“恭子ねえちゃん”の双子育児ショット「おメメぱっちりかわゆす」中川さんは「今日もバタバタ双子デイズ！本当に親戚のヘルプがありがたすぎる今日は勝彦さんのお姉さん恭子ねえちゃんがきてくれた、助かりすぎます！」とつづり、19枚の写真を投稿。父・勝彦さんの姉である恭子さ