京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童の遺体が見つかった事件で、警察は児童の父親を死体遺棄の疑いで逮捕しました。南丹警察署前から中継です。 【写真を見る】安達結希さん(11)が遺体で見つかった事件父親・安達優季容疑者(37)を死体遺棄容疑で逮捕「私のやったことに間違いありません」司法解剖では死因不詳死亡の経緯も捜査の方針【中継】 （MBS眞目洋亮記者の報告）逮捕された父親の身柄がある、南丹警察署の