タレントの鈴木奈々（３７）が１５日、自身のインスタグラムを更新し、タレントの小倉優子（４２）との２ショットを公開した。「この間、大好きなゆうこりんさんがうちに遊びに来てくれました一緒にお昼ご飯食べて語りました」と２人そろってメガネをかけた自撮りショットを披露。続いて「ゆうこりんさんはめちゃめちゃ素直で優しい人です」と先輩の人柄を絶賛すると「メガネかけてるゆうこりんさん可愛すぎるねまたすぐ会