◆米大リーグドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦に今季３度目のマウンドに上がる。スタメンが発表され、この日は投手専念で、１番にはタッカーが入った。試合前、会見したロバーツ監督は投手専念の起用に「右肩の肩甲骨あたりに死球を受けていて、まだ少し痛みが残っている。打撃に入ると、ケー