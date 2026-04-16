いつも疲れているのは、心に溜まった闇や影のせい？ いい人を演じるのが当たり前になっていませんか？ あなたは「あなた自身」を生きていますか？あなたの思考と感情、そして感覚は、一致していますか？ 私たちは、無意識のうちに誰かにとって「都合のいい人」であろうとしたり、「いい子」や「優等生」を演じたりしがちです。 しかし、思考と感情、そして感覚がバラバラになっていると、心がひとつにつながらなくなり、「