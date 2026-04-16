膝痛の本当の原因は滑液不足？背骨コンディショニングで痛みを改善する3つの簡単体操 背骨コンディショニングで膝痛の予防・改善 膝痛は、膝関節の滑液不足が原因 膝痛の正体は「変形」ではなく「滑液不足による摩擦」 なぜ腰や仙骨のズレが膝の潤滑油を減らしてしまうのか？ 膝痛も、股関節痛と同じく、痛みの原因は骨の変形ではありません。こすれた部分で炎症が起きていることが原因です。膝の神経は腰から出ています