運動不足の人必見！シニアでも体幹バランスを取り戻せる簡単トレーニングとは 腕と脚を持ち上げてたるんだウエストを引き締め！ 体幹を鍛えることで、ウエストの引き締め効果も期待できます。健康を保って動けるだけでなく、見た目も美しい体を目指しましょう。 ①膝を曲げ腕を伸ばして寝る ②直線を意識しながら頭、脚、腕を浮かせゆっくりと戻す反対も同様に行う ☆左右で各10回を3セット行いま