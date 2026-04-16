東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値187.60高値187.70安値187.11 188.42ハイブレイク 188.06抵抗2 187.83抵抗1 187.47ピボット 187.24支持1 186.88支持2 186.65ローブレイク ポンド円 終値215.65高値215.91安値215.20 216.68ハイブレイク 216.30抵抗2 215.97抵抗1 215.59ピボット 215.26支持1 214.88支持2 214.55ロ&#1254