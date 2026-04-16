東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.71高値9.74安値9.68 9.80ハイブレイク 9.77抵抗2 9.74抵抗1 9.71ピボット 9.68支持1 9.65支持2 9.62ローブレイク シンガポールドル円 終値125.08高値125.16安値124.83 125.55ハイブレイク 125.35抵抗2 125.22抵抗1 125.02ピボット 124.89支持1 124.69支持2 124.56ローブレイ