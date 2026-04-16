東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7170高値0.7178安値0.7116 0.7255ハイブレイク 0.7217抵抗2 0.7193抵抗1 0.7155ピボット 0.7131支持1 0.7093支持2 0.7069ローブレイク キーウィドル 終値0.5912高値0.5919安値0.5892 0.5950ハイブレイク 0.5935抵抗2 0.5923抵抗1 0.5908ピボット 0.5896支持1 0.5881