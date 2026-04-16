警察車両の赤色灯16日午前4時20分ごろ、埼玉県川口市の田山渡さん（90）方で「（住宅）2階から炎が見える」と119番があった。武南署によると、木造2階建てが燃え、病院に搬送された男女2人の死亡が確認された。署によると、田山さんは80代の妻と2人暮らしで、いずれも連絡が取れていない。署は遺体の身元確認を進めるとともに、出火原因を調べる。